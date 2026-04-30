Tuttosport – Rinnovo Lobotka, il Napoli vuole un accordo fino al 2029. La situazione

Il Napoli non vuole privarsi di Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione unilaterale per un ulteriore stagione. L’idea però è quella di prolungare l’accordo fino al 2029, rinnovando di fatto a vita. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che racconta anche di come l’ex Celta Vigo non sia tentato dalle sirene arabe così come dalla Juventus di Spalletti. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il regista slovacco resta centrale nel progetto azzurro. Tanto che il presidente Aurelio De Laurentiis intende blindarlo. Il Napoli, infatti, può sfruttare l’opzione unilaterale a propria disposizione per allungare il legame fino al 2028, anche se tra le parti sono previsti a fine maggio dei contatti diretti. Occasione nella quale si discuterà del possibile prolungamento fino al 2029, ovvero quando il numero 68 avrà 35 anni. Praticamente una sorta di rinnovo a vita per rendere il centrocampista una bandiera della società. Tanto che Lobotka appare poco tentato dalle sirene arabe che spesso e volentieri tornano a riecheggiare nei suoi confronti. Va ricordato che la clausola rescissoria da 25 milioni (valida nel mese di luglio) la possono attivare solo i club esteri. Tradotto: dovrà mettersi il cuore in pace Luciano Spalletti che avrebbe tanto voluto riavere alle proprie dipendenze lo slovacco. Lobo rimarrà al Napoli, che qualche anno fa aveva detto no all’offerta da 30 milioni del Barcellona, dove Xavi avrebbe fatto carte false per allenarlo. Niente da fare”.