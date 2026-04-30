Tuttosport – “C’è posto anche per me?” Lukaku, suggestione Milan. I dettagli

Romelu Lukaku al Milan? Il belga, stando a Tuttosport, avrebbe fatto recapitare un messaggio alla società rossonera: “C’è posto per me?” L’avventura in azzurro dell’attaccante è ai titoli di coda. Al momento, le destinazioni più probabili sono la Turchia, l’Arabia e gli Stati Uniti. Ma, chissà che i rossoneri non facciano un tentativo per il belga. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Romelu Lukaku ci riprova. Come già accaduto più volte in passato, il belga, destinato a lasciare Napoli dopo la frattura creatasi con Antonio Conte e club partenopeo dopo l’ultimo infortunio e la fuga in Belgio, ha fatto recapitare un messaggio dalle parti di Casa Milan e Milanello: non è che c’è un posto anche per me? Lukaku negli anni scorsi è stato spesso affiancato al club rossonero. A volte si è proposto lui, sia quando si trovava all’estero, sia quando non si vedeva più all’Inter, a volte è stato cercato dal Milan, alla disperata ricerca – da ormai diverse stagioni… – di un “9” della sua stazza. Lukaku, non è un mistero, a Milano si è trovato benissimo, adora la città e quando può non manca di tornarci. Nel 2021 e nel 2023 aveva lasciato l’Inter per motivazioni differenti da quelle ambientali: la prima volta per questioni economiche e la voglia di prendersi una rivincita al Chelsea dove da ragazzo non era riuscito a imporsi; la seconda perché non contento della considerazione avuta da Inzaghi durante la stagione (compresa l’iniziale panchina nella finale di Champions contro il Manchester City) e le prospettive che avrebbe avuto con lui in squadra. Per altro in occasione del secondo addio, prima di accasarsi alla Roma di Mourinho, Lukaku fu corteggiato anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri”.