Tutti o quasi a disposizione per Fabregas contro il Napoli: c’è Nico Paz, due calciatori in dubbio

Come riportato da Sky Sport 24, Fabregas potrà contare su Nico Paz per il big match di sabato alle 18:00 al Sinigallia. Il gioiellino dei lariani era uscito anzitempo contro il Genoa per un problema all’occhio conseguente ad uno scontro di gioco con Marcandalli. Gli esami hanno dato esito negativo e il giocatore si è allenato regolarmente con la squadra questa settimana e farà parte della partita. Gli unici giocatori in dubbio sono Vojvoda e Sergi Roberto, comunque da escludere il loro impiego dall’inizio.