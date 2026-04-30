Sky – Verso Como-Napoli, Conte ripropone l’11 titolare visto con la Cremonese? Solo due grattacapi per il tecnico

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha svelato alcune novità riguardanti il possibile 11 che Antonio Conte schiererà contro il Como. Stando a quanto da lui svelato sull’emittente satellitare, l’ipotesi principale è quella di confermare in blocco la formazione che ha sconfitto la Cremonese al Maradona. Rimangono però delle riflessioni aperte riguardo Beukema e Spinazzola. Da questo punto di vista, la rifinitura di domani chiarirà ogni dubbio. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Conte ha un’idea: riproporre lo stesso Napoli che ha battuto la Cremonese. Una squadra sia solida e con un tridente che ha tutto. Teniamo aperte delle riflessioni, con Beukema e Spinazzola ad esempio. Ma con Rrahmani il Napoli ha trovato la sua solidità. Magari, Olivera si adatterà di nuovo sul centrodestra. Il tecnico potrebbe riproporre McTominay-Lobotka e il tridente De Bruyne-Alisson-Hojlund. Ma domani ci sarà la rifinitura, quindi c’è da aspettare”.