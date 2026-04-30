Rigore Inter-Roma? Non è sotto indagine. Il CorSera: “Voci audio tagliato non hanno trovato fondamento”

Per la Procura, Inter-Roma del 27 aprile 2025 non è una partita sotto indagine. Stando a quanto circolato negli ultimi giorni, sarebbe circolato un audio “tagliato” dalla registrazione poi proposta ad Open Var relativa ad un rigore non concesso ai nerazzurri per fallo di N’Dicka su Bisseck. In quest’episodio, il supervisore Andrea Gervasoni avrebbe intimato all’Avar del match Piccinini di non insistere nel revisionare il possibile penalty. Riporta Il Corriere della Sera però, la Procura non ritiene condizionata questa situazioni. Pertanto, queste voci sembrano non aver trovato fondamento.

“Per lamentare disparità di trattamento rispetto all’asserita «bussata» di Rocchi alla sala Var su un rigore in Udinese-Parma l’1 marzo 2025, Rocca nell’esposto aggiungeva polemico: «Ma allora perché in Inter-Roma Gervasoni, supervisore di giornata, non “bussa” ai Var per far assegnare un rigore netto a favore dell’Inter, errore grave le che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato a favore del Napoli?!». Il riferimento era al fallo sull’interista Bisseck il 27 aprile 2025, al mancato intervento dell’arbitro, e al fatto che Gervasoni avrebbe «bussato» alla sala Var per invitare un varista interventista a non immischiarsi: le voci sulla misteriosa assenza del relativo audio Var non sembrano tuttavia aver trovato fondamento, la Procura mostra di non ritenere condizionata quella situazione (giusta o sbagliata che sia stata), e ad oggi la partita Inter-Roma non è tema dell’inchiesta“.