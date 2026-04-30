Notizia fresca di giornata, il Napoli su un giovane probabile sostituto di Anguissa!!!

Nelle ultime settimane il Napoli ha messo sul taccuino diversi profili ottimi per il centrocampo del prossimo anno, secondo la Gazzetta dello Sport però il favorito è Arthur Atta, talento classe 2003 che attualmente milita all’Udinese. Sembra che Manna sia veramente con gli occhi puntati verso il calciatore francese.

La squadra friulana valuta il suo talento circa 20 milioni di euro con gli Azzurri che vorrebbero portare fine a questa trattativa, un giocatore che il Napoli prenderà per sostituire Frank Zambo Anguissa, che probabilmente in estate sarà utile per qualche altra squadra del mondo. Atta darebbe molta fisicità alla squadra e sarebbe capace di sfoggiare la sua qualità. Nella lista degli acquisti ci stanno anche Riccardo Rios e Joao Gomes ma per ora Arthur Atta è in pole position.