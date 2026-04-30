Il Mattino – Zeballos-Napoli, affare in dirittura d’arrivo. E Conte sente Tevez…

Il Napoli segue Exequel Zeballos per rinforzare il reparto offensivo. L’argentino, esterno d’attacco in forza al Boca Juniors, è stato vicino agli azzurri già a gennaio, ma allora non si potè far nulla a causa delle limitazioni al mercato. L’affare però, è in dirittura d’arrivo. Tanto che Antonio Conte ha avuto modo di paralare con Carlos Tevez per avere notizie sul calciatore. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“I nomi sulla lista di approdo sono tanti e tra gli altri spicca quello di Exequiel Zeballos, uno dei talenti del Boca Juniors, classe 2002, che più entusiasma il calcio argentino. Già a gennaio l’operazione sembrava piuttosto avviata ma i problemi di mercato del Napoli fecero saltare l’operazione. “El Changuito”, il monello, ha incantato anche Conte che in inverno ha parlato direttamente con Tavez per avere notizie. Affare molto vicino”.