Il Mattino – Manna gioca d’anticipo per Alajbegovic, intanto il Bayer Leverkusen fa il prezzo. Le ultime

Giovanni Manna lavora al colpo Kerim Alajbegovic. Sul bosniaco però c’è una forte concorrenza, in particolar modo di Inter e Roma. Ma, l’idea del Ds del Napoli è quella di giocare d’anticipo per così vincere questa corsa. Il Bayer Leverkusen intanto fa il prezzo: 28 milioni di euro. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. “Il ds Manna (la corte della Roma e di Gasperini è forte) prova a giocare d’anticipo proprio sui giallorossi e l’Inter per la stellina del calcio bosniaco, Kerim Alajbegovic: il Bayer Leverkusen chiede quasi 28 milioni per il 19enne, che in questa stagione è stato protagonista in Austria, con il Salisburgo. La verità è che la concorrenza è altissima”.