Il Mattino – Gila-Napoli, trattativa non semplice. Preoccupano due aspetti

Tra gli obiettivi della prossima stagione del Napoli figura anche Mario Gila, difensore in forza alla Lazio. Un’ipotesi di mercato stuzzicante, ma al momento molto complessa. Sia perché sullo spagnolo c’è anche il Milan, sia per la valutazione fatta da Lotito di 30 milioni di euro. Ricordando poi che il Real Madrid detiene il 50% sulla sua futura rivendita. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. I“La pista che porta a Mario Gila della Lazio ha un duplice intoppo: il legame del difensore con Tare (che pure lui non sa se resta al Milan) e la valutazione da 30 milioni che fa Lotito del difensore (il 50 per cento della rivendita è destinata al Real Madrid). Non semplice trattare il difensore”.