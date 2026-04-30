Gazzetta – Manna prepara la lista del centrocampo: nel mirino Joao Gomes e Rios

Scritto da:
Elia Falco
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C’è Atta, ma non solo. Giovanni Manna ha stilato una lista di centrocampisti con l’obiettivo di ampliare il reparto per la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nomi più rilevanti di questa lista sono Joao Gomes del Wolverhampton e Richard Rios del Benfica. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il “dossier” centrocampisti conviene ovviamente altro: il Napoli non ha smesso di radiografare Joao Gomes del Wolverhampton che ha ciò che serve, gli anni giusti (25), esperienza internazionale e anche quel fascino seducente che sprigiona qualsiasi brasiliano, soprattutto se inserito nel giro della Nazionale; e poi nella shortlist c’è Richard Rios (26), colombiano del Benfica, pure lui nazionale, pure lui uomo di lotta e di governo, pure lui vivisezionato attraverso il lavoro di Manna e dell’area scouting”.

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