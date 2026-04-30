Gazzetta – Juan Jesus ha intuito che la sua esperienza al Napoli è finita

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Ssc Napoli

Juan Jesus va verso la fine della sua esperienza al Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lascerà il club al termine della stagione salvo colpi di teatro. Di seguito, ecco quanto riportato. “C’è una difesa più che legittima che sta lì e un’altra, altretttanto autorevole, che va allestita: domani, nel calcio, è sempre un altro giorno e in questo mondo che corre, ninete è per sempre. Juan Jesus ha un’età (viaggia verso i 35) ed ha intuito che, a meno di clamorose sorprese, la sua esperienza napoletana è ai titoli di coda. Porterà con sé due scudetti, una Supercoppa, l’affetto e la riconoscenza del club e della gente”.

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