CdS – Verso Como-Napoli, niente stravolgimenti per Conte: confermati Lobotka-McT in mediana e KDB-Alisson sulla trequarti

Antonio Conte va verso la conferma di gran parte dell’11 titolare che ha battuto per 4-0 la Cremonese. In vista della partita contro il Como, il tecnico del Napoli sembra non essere intenzionato a stravolgere la squadra: pronti Lobotka e McTominay in mediana con De Bruyne ed Alisson Santos alle spalle di Hojlund. Cambio sulla fascia, dove al posto di Gutierrez partirà Spinazzola. L’unico ballottaggio è quello – per il ruolo di braccetto destro – tra Mathias Olivera e Sam Beukema. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Contro la squadra di Fabregas, intanto, Conte è sempre più convinto di puntare in blocco sulla formazione dell’ultima giornata: con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund, con Politano e Spinazzola sulle fasce, con Olivera-Buongiorno ai lati di Rrahmani e con Milinkovic-Savic tra i pali. Unico dubbio: Olivera-Beukema e attesa per la rifinitura di domani. La squadra, intanto, si è allenata ieri mattina a Castel Volturno. Oggi altra giornata di lavoro tecnico-tattico per avvicinarsi al Sinigaglia”.