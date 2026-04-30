CdS – Di Lorenzo sarà convocato per Como-Napoli. Vergara mira il Bologna, Neres invece…

Giovanni Di Lorenzo è pronto a tornare tra i convocati per Como-Napoli. Il capitano degli azzurri, infortunatosi al ginocchio nel corso di Napoli-Fiorentina dello scorso gennaio, avrà così modo di tornare in campo prima della chiusura della stagione. Intanto, si lavora anche ai rientri di Vergara e di Neres, che però dovranno ancora aspettare per poter ricalcare il rettangolo verde. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il capitano del Napoli è in gruppo e sarà convocato dopo aver saltato le ultime undici partite di campionato per l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina. Un recupero prezioso, per Conte. Un altro in difesa dopo quello di Rrahmani, che era andato in panchina con la Lazio ed era tornato da titolare proprio contro la Cremonese. Lukaku a parte, ne mancano ora due all’appello: Vergara e Neres. Il primo proverà a tornare per la prossima di campionato, in casa contro il Bologna (ieri inizio della prevendita); per il secondo possibile rientro tra Pisa e Udinese, dunque per le ultime”.