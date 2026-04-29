Tmw – Roma su Manna, ADL spara altissimo: 10 milioni di euro per liberarlo! I dettagli

Aurelio De Laurentiis vuole 10 milioni di euro per liberare il suo direttore sportivo Giovanni Manna. Una provocazione di quelle che lascia pensare quanto il presidente ritenga valido e insostituibile il suo dirigente. Negli ultimi giorni, la Roma ha pensato anche a lui per sostituire Massara. Ma, le intenzioni del patron del Napoli sono chiare: o soldi o nulla. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.

“Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna. Anzi, in questo momento il direttore sportivo del Napoli è intoccabile, sebbene negli ultimi mesi diverse indiscrezioni lo dessero come possibile partente, soprattutto in caso di permanenza del tecnico Antonio Conte. Manna è uno dei nomi principali per la sostituzione di Frederic Massara. Il direttore sportivo è stato messo alla berlina dal tecnico Gian Piero Gasperini e per questo i Friedkin stanno cercando un nuovo dirigente, anche perché lo stesso Massara era fortemente legato a Claudio Ranieri, che è stato esonerato la scorsa settimana (senza buonuscita). Così solo i soldi potrebbero convincere De Laurentiis. Una decina di milioni, insomma. Come se fosse un giocatore. È chiaramente una provocazione ma dopo l’addio di Giuntoli di due anni fa, ecco che lo stesso Manna è considerato intoccabile, anche per come si sono sviluppare le ultime due stagioni, al netto di qualche errore (Lang e Lucca in particolare) nella scelta dei calciatori”.