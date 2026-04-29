Tmw – Roma su Manna, ADL spara altissimo: 10 milioni di euro per liberarlo! I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
-
ADL esulta e frecciatina: "Bellissima partita! Ma cosa avrebbe fatto il Napoli se..."

Aurelio De Laurentiis vuole 10 milioni di euro per liberare il suo direttore sportivo Giovanni Manna. Una provocazione di quelle che lascia pensare quanto il presidente ritenga valido e insostituibile il suo dirigente. Negli ultimi giorni, la Roma ha pensato anche a lui per sostituire Massara. Ma, le intenzioni del patron del Napoli sono chiare: o soldi o nulla. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna. Anzi, in questo momento il direttore sportivo del Napoli è intoccabile, sebbene negli ultimi mesi diverse indiscrezioni lo dessero come possibile partente, soprattutto in caso di permanenza del tecnico Antonio Conte. Manna è uno dei nomi principali per la sostituzione di Frederic Massara. Il direttore sportivo è stato messo alla berlina dal tecnico Gian Piero Gasperini e per questo i Friedkin stanno cercando un nuovo dirigente, anche perché lo stesso Massara era fortemente legato a Claudio Ranieri, che è stato esonerato la scorsa settimana (senza buonuscita). Così solo i soldi potrebbero convincere De Laurentiis. Una decina di milioni, insomma. Come se fosse un giocatore. È chiaramente una provocazione ma dopo l’addio di Giuntoli di due anni fa, ecco che lo stesso Manna è considerato intoccabile, anche per come si sono sviluppare le ultime due stagioni, al netto di qualche errore (Lang e Lucca in particolare) nella scelta dei calciatori”.

Articolo precedenteCdS – Il punto sugli infortunati: Di Lorenzo mira il Como. Vergara invece il Bologna
Articolo successivoGazzetta – Beukema scalpita per una maglia da titolare: è ballottaggio con Olivera

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE