Repubblica – De Bruyne, la riconferma è a rischio. Pesano rendimento e ingaggio

Kevin De Bruyne potrebbe non essere riconfermato dal Napoli per la prossima stagione. Il fuoriclasse belga va verso i 35 anni, ed ha vissuto una stagione fatta di alta e bassi, soprattutto a causa del lungo infortunio al bicipite femorale. Al momento, la sua permanenza non è scontata, anche per via dell’elevato stipendio da lui percepito. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.

“Il 28 giugno l’ex capitano del Manchester City compirà 35 anni e conta di festeggiarli da protagonista, da leader della sua Nazionale ai Mondiali in America. Lui e Romelu Lukaku (che ha ricevuto ieri ad Anversa la visita del ct Rudi Garcia) ci saranno, come gli scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour e l’uruguaiano Mathia Olivera. Sono loro gli unici cinque azzurri che hanno strappato il pass per la rassegna iridata: un contingente minimo. Ma non è ancora certo che Re Kevin si presenterà in America da alfiere del Napoli, nonostante il contratto che lo lega ad Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno del 2027 (con opzione per l’anno successivo). Tutta colpa degli alti e bassi della stagione che sta laboriosamente per andare in archivio, in cui il top player di Drongen non è stato suo malgrado all’altezza delle aspettative del club azzurro e sopratutto dell’investimento economico fatto dal presidente per portarlo in Italia, con un ingaggio da 6.5 milioni a stagione”.