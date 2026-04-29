Pedullà: “De Laurentiis-Conte, contratto e soldi avranno ruolo importante nel confronto. Sarri idea non campata per aria”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato delle novità per quanto riguarda il rapporto tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte nel suo editoriale per Sportitalia. Secondo quanto da lui riportato, contratto e soldi avranno un ruolo molto importante nel prossimo incontro tra i due, che stabilirà se il tecnico rimarrà sulla panchina del Napoli. In caso di addio, il suo sostituto potrebbe essere Maurizio Sarri: un’idea non campata per aria. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli presto deciderà come ripartire, ha ormai blindato la qualificazione alla prossima Champions, di sicuro non un evento banale. Antonio Conte avrebbe dovuto fare molto di più, ma è il re degli alibi: anziché parlare dei suoi (gravi) errori e di una campagna europea che definirla fallimentare è un eufemismo, si preoccupa dell’Inter che un anno fa di questi tempi si preparava a vincere nulla. Certo, caro Antonio, ma di sicuro non era arrivata trentesima in Champions, lontanissima dallo straccio di un banale playoff. Conte si lamenta del fatto che Lukaku non abbia bussato al suo ufficio nelle ore di un rapido ritorno a Napoli per chiarire la sua posizione. Dovrebbe essere invece De Laurentiis a lamentarsi perché gli ha fatto prendere un ultratrentenne a prezzi folli e con un ingaggio ancora più folle. Aspettiamo il confronto tra le parti, ricordando che l’anno scorso non ha rispettato i pronostici. In caso di addio (il contratto e i soldi avranno un ruolo importante), il nome di Sarri per un clamoroso ritorno potrebbe non essere campato per aria, malgrado le logiche smentite del Comandante”.