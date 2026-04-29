Pedullà: “Beukema è stato voluto da Conte e messo spesso fuori ruolo. Intanto il Liverpool ci pensa…”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha criticato Antonio Conte per la gestione di Sam Beukema. Nel suo editoriale per Sportitalia, il collega ha raccontato di come il centrale olandese sia stato schierato fuori ruolo nonostante sia arrivato dal Bologna sotto richiesta del tecnico per l’importante cifra di oltre 30 milioni di euro. Intanto, si parla anche dell’interesse del Liverpool, lì dove sarebbe molto gradito alll’allenatore Arne Slot. Di seguito, il suo pensiero a riguardo.

“Ci sarebbero altre cose da chiarire: per esempio Beukema, voluto da Conte fin dallo scorso marzo, costato ben oltre 30 milioni e utilizzato spesso fuori ruolo. Quando, e qui siamo al paradosso, non gli è stato preferito Juan Jesus… Beukema è un grande difensore, sta bene a Napoli, di sicuro Slot gli farebbe un fischio a Liverpool, l’importante è che quando fai una richiesta di mercato poi ci siano le idee chiare su come utilizzare il tuo “uomo dei sogni”. Altrimenti sei indifendibile e le chiacchiere vengono spazzate via”.