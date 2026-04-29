Open Var, nessun dubbio sul rigore assegnato al Napoli: “Doveri prende un’ottima decisione”

A Open Var, trasmissione in onda su Dazn, è stato analizzato il calcio di rigore assegnato al Napoli per fallo di braccio di Grassi su un tiro di Giovane. La decisione è stata ritenuta corretta dai vertici dell’Aia. A spiegarlo è Dino Tommasi, che ha dichiarato nel corso del programma quanto segue.

“Doveri prende un’ottima decisione di campo. È in posizione perfetta e vede benissimo il movimento di braccio di Grassi, che allarga il braccio fuori dallo spazio corporeo opponendosi al tiro di Giovane. Questo è chiaramente punibile. Molto bravo anche il Var Meraviglia, che ha confermato con prontezza la decisione. Doveri è un arbitro di grandissimo livello, valuta ottimamente quanto accaduto. Poi ottiene accettazione con la sua serenità e personalità”.