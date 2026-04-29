Gazzetta – Verso Como-Napoli, Gutierrez favorito per una maglia da titolare sulla fascia sinistra

Miguel Gutierrez è il favorito nel ballottaggio per il ruolo di laterale sinistro di Como-Napoli. Il terzino spagnolo, partito già dal primo minuto in occasione della vittoria per 4-0 contro la Cremonese, ha convinto Antonio Conte ed è al momento favorito rispetto ai suoi compagni di ruolo per partire dal primo minuto in occasione del match del Sinigaglia. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive quanto segue. “I ballottaggi sono quelli soliti, soprattutto sulla corsia di sinistra, e stavolta in vantaggio c’è Gutierrez, che già con la Cremonese si è impossessato della fascia”.