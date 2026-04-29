Gazzetta – Rafa Marin sceglie il Napoli? C’è in ballo una questione di orgoglio

Che sia Rafa Marin il primo nuovo rinforzo del Napoli per la prossima stagione? Lo spagnolo, attualmente in prestito al Villarreal, sta disputando un’ottima stagione, e l’idea del Submarino Amarillo sarebbe quella di sfruttare il diritto di riscatto in suo favore. Ma l’ex Real Madrid, come racconta La Gazzetta dello Sport, sarebbe tentato maggiormente da un ritorno in azzurro, anche per poter tornare da protagonista. Di seguito, ecco quanto svelato.

“E il primo rinforzo sarà quindi in difesa: Rafa Marin viene da una stagione da protagonista assoluto con il Villarreal, terzo in classifica in Spagna alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Marin ha messo insieme 20 presenze con un gol in campionato, più cinque presenze in Champions (con un assist) e tre in Coppa del Re. Totale minuti in campo 2395’. Insomma, è una certezza per il Villarreal che ha anche un diritto di riscatto a proprio favore. Ecco, qui sta il punto della questione: il club spagnolo vuole tenerlo ma Marin ha la possibilità di decidere il suo futuro. Di fatto, serve il placet del difensore al Villarreal, ma oggi Rafa sembra più attratto dall’ipotesi di tornare a Napoli. Perché? Anche per una questione di orgoglio: a Napoli ha vinto uno scudetto ma non ha dimostrato il suo valore e tornare per essere un nuovo pilastro della difesa sarebbe una rivincita non banale. Manna stravede per lui, è lui che lo ha voluto a tutti i costi due estati fa. Con Conte ha giocato poco, appena sei presenze tra campionato e Coppa Italia. Però, in questa stagione, Marin ha dimostrato di essere un ottimo difensore anche in Champions: è cresciuto molto tatticamente in Italia, nonostante lo scarso minutaggio. E al Villarreal ha ultimato il processo di maturazione. Ora è pronto per tornare a Napoli da protagonista. Più solido difensivamente, sempre bravo in impostazione. E con una nuova consapevolezza”.