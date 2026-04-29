Gazzetta – Marianucci tornerà a Napoli per completare la difesa. Un jolly che può giocare in più posizioni e sistemi

Tra i calciatori del Napoli che torneranno dai prestiti c’è anche Luca Marianucci. Il classe 2004, acquistato dall’Empoli la scorsa estate, è attualmente al Torino dove sta trovando poco spazio. Il suo talento rimane però limpido ai più, e nel corso della prossima stagione andrà ad ampliare il roster difensivo. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Se Marin e Lang torneranno per garantire ricambi e rotazione top in vista del doppio impegno campionato-Champions, Marianucci lo farà per completare la difesa. Un jolly che può giocare in più posizioni e in più sistemidi gioco, che al Torino ha giocato meno di quello che si aspettava ma che ha le qualità per essere il quinto centrale. Idee e soluzioni. Napoli è già nel futuro”.