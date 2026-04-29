Gazzetta – Lang tornerà a Napoli dove ha lasciato cuore e tanti amici

Tra gli elementi di ritorno a Napoli in estate ci sarà anche Noa Lang. L’olandese non verrà riscattato dal Galatasaray, potendo così tornare alla base in concorrenza con Alisson Santos. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Dalla Turchia, invece, tornerà Noa Lang, che ha già cominciato il percorso di riavvicinamento al Napoli. Lang, in realtà, non ha mai parlato male della sua esperienza in azzurro e a gennaio non avrebbe voluto cambiare aria. Si è legato ai tifosi e alla città, ma il feeling con Conte non è mai sbocciato realmente. Eppure è stato tra i giocatori decisivi a novembre, all’inizio della fase di emergenza pura: quando Conte virò verso il 3-4-2-1, Lang iniziò a prendersi la scena. Gol e assist, e prestazioni sempre più convincenti. A gennaio, però, voleva garanzie tecniche per una considerazione maggiore, anche per provare a giocarsi le proprie carte in ottica mondiale con l’Olanda. E al Galatasaray lo hanno accolto da re: 16 presenze e due reti, in Champions, contro la Juve. Ecco, solo per questo i tifosi del Napoli saranno felicissimi di riabbracciarlo. Ma la realtà è che Lang ha colpi di classe, ha corsa e strappi, e si metterà in concorrenza con Alisson Santos, per mantenere sempre alto il livello di competitività anche in allenamento. Noa a Napoli ha lasciato cuore e tanti amici. E il commento all’ultima foto social di Alisson sembra quasi un messaggio al mondo Napoli: “craque”. Sincero e senza invidia”.