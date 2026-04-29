Gazzetta – Beukema scalpita per una maglia da titolare: è ballottaggio con Olivera

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Ssc Napoli

Sam Beukema potrebbe vestire una maglia da titolare in Como-Napoli. L’olandese, racconta La Gazzetta dello Sport, è in ballottaggio con Mathias Olivera per il ruolo di braccetto destro. Un’idea sulla quale Antonio Conte potrà avere più chiarezza con l’allenamento odierno. Di seguito, ecco quanto riportato. “Una chance l’avrebbe anche Beukema, che a questo punto si giocherebbe il posto con Olivera, comunque disinvolto nella interpretazione, nonostante sia mancino, nel giocare a destra. Le indicazioni più nette arriveranno oggi, quando l’allenamento tattico sarà illuminante”.

Articolo precedenteTmw – Roma su Manna, ADL spara altissimo: 10 milioni di euro per liberarlo! I dettagli
Articolo successivoPedullà: “De Laurentiis-Conte, contratto e soldi avranno ruolo importante nel confronto. Sarri idea non campata per aria”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE