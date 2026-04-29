CdS – Rrahmani è l’anima della difesa del Napoli: senza lui arrivati il 68% dei gol subiti

Amir Rrahmani è tornato al centro della difesa del Napoli nella partita con la Cremonese. Il suo ingresso ha permesso non solo di conseguire un clean sheet, ma ha ridato equilibrio ad una difesa apparsa spesso incerta quando è mancato il suo leader. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Napoli-Cremonese 4-0. Vittoria sfarzosa e clean sheet ritrovato con Amir Rrahmani, il joystick della linea. L’anima della festa difensiva che quando c’è si vede e quando non c’è si sente. Si percepisce: è il leader e il riferimento. Con le dovute proporzioni di spazio e tempo, in questo Napoli vale ciò che Albiol valeva nella squadra di Sarri. Rrahmani è il presente, è un’altra qualificazione in Champions da conquistare nelle ultime quattro partite e poi un futuro da progettare: il club non ha ancora annunciato il suo rinnovo fino al 2029, ma è tutto definito e confezionato da un bel po’ e ora è soltanto questione di ufficialità. Scriverà il domani così come ha già raccontato il passato recente e i giorni nostri, con due scudetti da protagonista assoluto. Magari, rispetto a una stagione tormentata da due infortuni seccanti e un ulteriore contrattempo che in totale gli hanno fatto saltare 19 partite (più tre panchine per non forzarne il rientro dopo i periodi di assenza), gli servirà un pizzico di fortuna in più. E servirà anche al Napoli: senza Rrahmani, infatti, la squadra ha subìto il 68% dei gol stagionali. E non è mica un caso. Anche un altro dato non è casuale: quando lo ha avuto a disposizione a pieno regime, Conte gli ha concesso un solo turno di riposo nel nome del turnover, contro il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia. Poi, sempre presente dal primo all’ultimo minuto, ad eccezione delle partite contro Sassuolo e Roma al Maradona: in entrambi i casi fu costretto a uscire per infortunio. Con la Cremonese ha giocato la prima partita dopo otto giornate di assenza – compresa la debacle con la Lazio – e ha contribuito in maniera determinante a restituire certezze alla difesa e alla fase difensiva. Con lui al centro del tris, tra l’altro, Buongiorno può agire da marcatore sinistro: un po’ il discorso di Alisson trequartista che libera McTominay a centrocampo, due al prezzo di uno. Se nessuno è indispensabile, Rrahmani è quantomeno fondamentale”.