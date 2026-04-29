CdS – Como-Napoli, Conte verso la conferma dell’11 anti Cremonese? La situazione

Si va verso la conferma dell’11 titolare del Napoli che ha battuto la Cremonese? Un’idea che balena nella testa di Antonio Conte, che ora dovrà affrontare il Como al Sinigaglia. La coppia De Bruyne-Alisson alle spalle di Hojlund potrebbe essere riproposta, così come la coppia McTominay-Lobotka alle loro spalle. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Squadra che stravince non si cambia. Conte per la sfida di sabato contro il Como è orientato a blindare la formazione che venerdì scorso ha battuto 4-0 la Cremonese al Maradona. Prova convincente degli azzurri e allora perché modificare l’undici di partenza: dunque, se le impressioni di questi giorni dovessero essere confermate, anche al Sinigaglia si rivedranno Alisson e De Bruyne alle spalle di Hojlund, il tandem inedito (non erano mai partiti insieme dal primo minuto) che ha prodotto gol, emozioni, show e corridoi invitanti per McTominay. Questione di equilibri e di meccanismi che, con Lobo in regia, hanno permesso al Napoli di conquistare subito campo e di sbloccare la partita in pochi minuti. Il resto l’ha fatto la qualità dei singoli e una gara ormai in discesa”.