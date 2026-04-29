CdM – Panchina Napoli, Sarri al momento l’ipotesi più suggestiva in caso di separazione con Conte

“L’opzione più suggestiva e anche più forte riguarda il ritorno di Maurizio Sarri“. È così che l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla a proposito dell’ipotesi del ritorno sulla panchina del Napoli dell’attuale tecnico della Lazio. Il futuro di Antonio Conte è attualmente in bilico, dunque Aurelio De Laurentiis si sta guardando intorno alla ricerca di possibili sostituti. Tra tutti, il nome più interessante sembra essere proprio quello di Sarri, che come riporta la testata “stuzzica per la stagione del centenario, i programmi per una squadra più giovane e meno onerosa riguardo agli ingaggi”. Rimane però vivo anche il nome di Roberto Mancini, anche lui sotto osservazione.