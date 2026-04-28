Zazzaroni: “Rocchi non rientrerà più nel mondo arbitrale”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ha aggiornato sul caso Rocchi, sottolineando come non vi sia più possibilità di reintegro nel mondo arbitrale: “Ho sentito Rocchi, lui è fuori dal mondo arbitrale. Questo è certo. Può darsi che sia colpevole e può darsi che non lo sia, ma attenzione, lui oggi non può uscire di casa, i figli sono in una crisi nerissima perché questa valanga di merda che gli hanno buttato addosso senza avere nessuna certezza di quello che è accaduto li sta mettendo a dura prova. Proviamo a immedesimarci un po’ in questa situazione, questo è l’aspetto principale. Soprattutto con la gogna dei social, perché una volta con i giornali e basta riuscivi in qualche modo a mediare vicende come questa, oggi dopo 15 minuti che era uscita questa notizia, Instagram era pieno di infamate e di accuse da parte di gente comune e giornalisti che ne dicevano di ogni senza avere elementi, poi vediamo se è vero, ma chi lo ripaga se non è vero?? Chi mette a posto la situazione? Non può uscire di casa perché lo insultano”.