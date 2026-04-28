Serie A, Juventus-Bologna 2-0: David e Thuram regolano i rossoblu

La squadra di Spalletti si impone con merito su quella di Italiano all’Allianz Stadium di Torino la sera di domenica 19 aprile, gara valida per la 33^ giornata di Serie A

Continua a vincere la Juventus, che sta chiudendo in maniera molto positiva questa stagione. Dopo l’Inter, sono proprio i bianconeri la squadra ad aver totalizzato più punti fin qui in questo girone di ritorno di Serie A.

Di fatti, la squadra di Spalletti ha superato con merito senza grosse difficoltà il Bologna per 2-0 la sera di domenica 19 aprile, gara valida per la 33^ giornata del massimo campionato italiano e andata in scena all’Allianz Stadium di Torino. La Juve continua dunque ad inseguire l’obiettivo Champions League, mentre invece la formazione di Italiano ha ormai chiuso la propria stagione.

Anche in questa situazione, i pronostici calcio Mimmo sono stati rispettati.

Serie A, Juventus-Bologna 2-0: il racconto del match

La Juventus passa in vantaggio dopo pochi secondi: calcio di punizione dalla destra ben battuto da Conceiçao e spizzata decisiva di testa di David nel cuore dell’area di rigore. I padroni di casa fanno la partita senza però accelerare troppo il ritmo, il Bologna invece è quasi inesistente nella prima frazione. La squadra di Spalletti gestisce il ritmo ed è costantemente pericolosa con Conceiçao sulla destra e con Boga sulla sinistra.

Nella ripresa i bianconeri chiudono i conti al 57’: puntualissimo l’inserimento di Thuram, che di testa batte il diretto marcatore e sigla il 2-0 finale. Il Bologna ci prova dalla distanza con Pobega ma senza fortuna. Nel finale c’è spazio anche per Bernardeschi, grande ex di turno, che però ben presto deve abbandonare il terreno di gioco per un infortunio muscolare.

Juventus quarta in classifica, stagione finita per il Bologna

Juventus sempre più quarta in classifica, soprattutto dopo i ko di Roma e Como. Le due dirette concorrenti hanno perso punti ancora una volta e i bianconeri ne stanno approfittando, anche se mancano ancora 5 partite da qui alla fine della stagione. La formazione di Spalletti si trova in 4^ posizione a quota 63 punti, dietro al Milan scivolato al terzo posto e davanti proprio ai giallorossi e ai lariani. L’obiettivo minimo della Vecchia Signora è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Discorso diverso per il Bologna, che dopo l’eliminazione dai quarti di finale di Europa League per mano dell’Aston Villa ha oggettivamente chiuso la propria stagione. Come chiarito da mister Italiano, i rossoblu possono chiedere ben poco alla propria classifica. Al momento i felsinei contano 48 punti e si trovano all’8^ posto in graduatoria, davanti alla Lazio ma troppo lontani dall’Atalanta settima per sperare in una qualificazione in Europa.