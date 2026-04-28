La Gazzetta dello Sport-Il Napoli osserva due attaccanti: i nomi

Il Napoli ha iniziato a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione; il ds Manna sta monitorando diversi aspetti soprattutto nel ruolo di punta che andrà ad alternarsi con Rasmus Hojlund.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto evidenziando come nell’agenda del ds Manna ci siano due nomi su tutti: “ort: “Davanti molto dipenderà dalla cessione di Lucca e dalle garanzie che darà Giovane. Intanto il Napoli valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese, che sarebbe il più pronto al salto in una big se non avesse una predisposizione all’infortunio. È un perfetto post Lukaku, ma lo sarebbe anche Pinamonti che in più è italiano e farebbe comodo per le liste. Le idee sono chiare, il mercato è pronto a decollare”.