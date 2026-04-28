Gentili: “Allegri ideale per il Napoli, ADL dubito ripieghi su Sarri”

Il giornalista Bruno Gentili, ospite di Tmw Radio ha analizzato il toto allenatori intorno al Napoli: “Motta è un’idea suggestiva ma non è un tecnico malleabile. Con ADL avrebbe poca voce in capitolo. Conte e il suo staff costano tantissimo, ADL quest’anno ha speso male i suoi soldi sul mercato, Italiano non è un signor Sì ma è piuttosto aziendalista. Io credo che si sia arrivati a un esaurimento del rapporto tra Napoli e Conte.

Dubito che De Laurentiis ripieghi su Sarri, penso che se non dovesse andare in Nazionale, Allegri sarebbe ideale, per tanti motivi. Si adatta a tutte le esigenze, è un parco giocatori che si avvicina al suo modo di intendere il calcio. Al Milan andrà via Allegri, al 100%, ha rotto con tutta la dirigenza. Sicuramente andrà via e correrebbe al Napoli. Sarebbe una bella suggestione“.