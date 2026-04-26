Schira: “Rinnovo pronto per Rrahmani”

Scritto da:
Nicola Penta
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fonte foto: Ssc Napoli

Il difensore del Kosovo Amir Rrahmani proseguirà la sua avventura a Napoli fino al 2029.

Il difensore ex Verona, complici i problemi fisici subiti, non ha potuto aiutare la squadra come sempre ma quando ha giocato ha fatto sentire la propria presenza in campo.

L’esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio profilo X ha dato la notizia del rinnovo: “Affare fatto! Amir Rrahmani ha prolungato il suo contratto con il Napoli fino al 2029 (3,8 milioni di euro all’anno). Documenti già firmati negli ultimi giorni”.

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