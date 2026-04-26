Schira: “Giuntoli può tornare in Serie A. Ecco dove andrà…”

Il calciomercato comincia già ad entrare nel vivo e non solo sul fronte calciatori ma anche per quanto riguarda i dirigenti. Infatti, dopo gli ottimi anni a Napoli e l’esperienza fallimentare alla Juventus, il ds Cristiano Giuntoli è pronto a tornare all’opera.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Giuntoli è cercato da tantissime squadre in tutta Europa tra cui AS Monaco, Olympique Marseille, Tottenham e Nottingham Forrest. Tuttavia, la sua priorità resta la Roma che è molto forte su di lui e che è pronta ad affidargli l’incarico di direttore sportivo.