Lukaku verso l’addio al Napoli: stagione difficile e gelo con Conte

Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare il Napoli al termine della stagione. L’attaccante belga ha vissuto un’annata complicata, segnata soprattutto da problemi fisici che ne hanno limitato rendimento e continuità. Gli infortuni hanno inciso pesantemente sul suo percorso, così come alcune incomprensioni con il club legate al recupero atletico.

A rendere ancora più delicata la situazione si aggiungono anche le recenti tensioni con Antonio Conte, allenatore che in passato ha sempre puntato molto su di lui. Dopo gli ultimi episodi, il tecnico del Napoli ha dichiarato: “Lukaku l’ho visto? No. Non ho avuto l’opportunità di parlargli. Lui è venuto al centro, ha parlato con un dirigente ma con me no. Io ho l’ufficio lì, nessuno è venuto a bussare. Mi è dispiaciuto tanto questo, un messaggio, qualcosa. Cerco di dover capire tutti ma nessuno cerca di capire l’allenatore”.