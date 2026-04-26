Juan Jesus saluta il Napoli: addio a fine stagione 

Si avvia alla conclusione un capitolo importante in casa Napoli. Juan Jesus è destinato a lasciare il club al termine della stagione, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuna proposta di rinnovo al momento sul tavolo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro del difensore brasiliano sarà lontano dall’azzurro. Una situazione ormai definita, che permetterà al giocatore di scegliere liberamente la prossima destinazione, essendo già libero di accordarsi con un nuovo club.

A giugno Juan Jesus compirà 35 anni, ma la sua esperienza al Napoli resta significativa. Arrivato tra lo scetticismo generale e fortemente voluto da Luciano Spalletti, il centrale ha saputo ribaltare i giudizi iniziali grazie a professionalità, lavoro quotidiano e rendimento costante. Nel corso delle ultime stagioni è stato protagonista nei successi del club, contribuendo alla conquista dei trofei e ritagliandosi un ruolo importante sia in campo che nello spogliatoio. Con il tempo è diventato una pedina affidabile e un punto di riferimento per il gruppo.