Il Mattino – scandalo arbitri: “Scelti quelli graditi all’Inter”

La prima pagina dell’edizione odierna de Il Mattino è dedicata al nuovo caso che investe il calcio italiano e riaccende le polemiche sul sistema arbitrale.
Il quotidiano titola in maniera netta sullo scandalo che coinvolge il designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi, attualmente indagato dalla Procura con l’ipotesi di frode sportiva. Una notizia destinata a far discutere e ad alimentare il dibattito sulla trasparenza delle designazioni arbitrali nel massimo campionato italiano. Il titolo scelto dal giornale richiama inoltre presunte preferenze nelle assegnazioni, con un riferimento diretto all’Inter, elemento che rende il caso ancora più delicato sul piano sportivo e mediatico.