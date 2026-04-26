Gazzetta dello Sport – Rocchi: avviso di garanzia per frode sportiva

Nuovo scossone nel calcio italiano. La Gazzetta dello Sport riporta che Gianluca Rocchi, attuale designatore arbitrale di Serie A e Serie B, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano. L’ipotesi contestata sarebbe quella di concorso in frode sportiva.

Secondo il quotidiano sportivo, l’indagine riguarderebbe alcuni episodi relativi alla stagione 2024-25, con accertamenti su presunte anomalie nelle designazioni arbitrali e nella gestione di alcune situazioni VAR. Al momento si tratta esclusivamente di una fase investigativa e non di una condanna. La notizia, rilanciata da La Gazzetta dello Sport, ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, vista l’importanza del ruolo ricoperto da Rocchi nel sistema arbitrale italiano.