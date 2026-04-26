Condò: “Le imputazioni relative al traffico di arbitri fatto con un dirigente dell’Inter é una questione seria”

Il giornalista Paolo Condò dice la sua, negli studi di SKY Sport, sul recente scandalo che ha colpito la Serie A in queste ultime ore: ecco le sue parole. “Due delle tre imputazioni le trovo molto serie, quella di Udinese-Parma mi sembra abbastanza una sciocchezza. Quelle relative al traffico di arbitri fatto con un dirigente dell’Inter, invece, é una questione potenzialmente molto, molto seria che può portare a delle conseguenze. Bisogna vedere ora due cose: cosa ha in mano la Procura per sostenere un’accusa di questa gravità e per quale motivo la giustizia sportiva, se fosse vera l’accusa“.