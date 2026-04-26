Caso Rocchi, Marotta: “Non abbiamo assolutamente arbitri graditi o sgraditi. Siamo forti della nostra correttezza”

Durante il pre partita di Torino – Inter, il presidente dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito all’indagine sul presidente dell’Aia Gianluca Rocchi per frode sportiva in cui sembra che l’ex arbitro abbia concordato insieme al presidente dell’Inter alcune designazioni arbitrali gradite dai nerazzurri.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo appreso queste notizie dalla stampa e siamo meravigliati. Non abbiamo assolutamente arbitri graditi o sgraditi. Nella scorsa stagione abbiamo avuto decisioni avverse, alcune acclarate anche dalla CAN, come in Inter-Roma, è un dato oggettivo. Siamo forti della nostra correttezza e tranquillità. Oggi abbiamo un esame importante, vogliamo vincere lo scudetto il prima possibile e concentrarci poi sulla Coppa Italia, che sarebbe il nostro decimo trofeo. Ripercussioni per l’Inter? Siamo molto tranquilli, voglio tranquillizzare tutti forti della nostra correttezza. Vincere uno scudetto davanti ai nostri tifosi sarebbe una cosa bellissima. Capita che queste vittorie arrivino in modo inspiegabile, ma sarebbe bello vincerlo domenica, vediamo cosa succede. Al di là di questo, siamo qui con grande merito di allenatore e squadra ed è uno scudetto che vogliamo assolutamente portare a casa e vincere“.