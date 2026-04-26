Caso Rocchi, cosa rischiano i club e possibili sanzioni

Resta un interrogativo centrale nell’inchiesta sugli arbitri: chi era presente alla riunione di Milano insieme al designatore Gianluca Rocchi? Un dettaglio che potrebbe risultare decisivo per lo sviluppo delle indagini e per eventuali conseguenze sul piano sportivo.

Come evidenziato da La Stampa, il punto chiave riguarda l’eventuale coinvolgimento diretto dei club nelle dinamiche oggetto dell’inchiesta. In questo contesto, la consulente di diritto sportivo Flavia Tortorella ha chiarito i possibili passaggi procedurali: la Procura Federale può aprire un’indagine anche partendo da notizie di stampa e acquisire gli atti dalla Procura ordinaria, dando così avvio ai termini delle indagini preliminari.

Al momento, però, il quadro resta ancora in fase di definizione. Gli accertamenti sono in corso e, come sottolineato dagli esperti, è prematuro trarre conclusioni. Una volta chiariti i fatti, la giustizia sportiva potrebbe comunque intervenire con tempi rapidi.

Sul piano delle eventuali sanzioni, lo scenario è ampio e particolarmente delicato. Si va dalla violazione del principio di lealtà sportiva fino all’ipotesi di illecito sportivo. In quest’ultimo caso, le conseguenze potrebbero essere molto pesanti: penalizzazioni in classifica, retrocessioni o addirittura esclusione dal campionato.