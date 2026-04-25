Serie A, Allegri: “Le parole di Conte? Non commento. Su Leao…”

Ecco le dichiarazioni di Allegri nella conferenza stampa pre Juve – Milan:

Sui precedenti tra le due squadre: “Difficile da dire, perché il calcio è imprevedibile. Magari arriva un gol dopo pochi minuti e si stappa subito, sicuramente resta una partita meravigliosa, soprattutto in un momento in cui ci giochiamo l’arrivo nelle prime 4 posizioni. L’arrivo di Spalletti ha dato qualcosa in più e stanno facendo un ottimo campionato”.

Sulla partita: “Non è una partita-snodo, ci mancano 7 punti per l’aritmetica, magari ne serviranno anche di meno. È una partita da vincere, finora la più importante è stata quella di domenica scorsa a Verona. Domani ci consentirebbe di fare un ulteriore passo verso il nostro obiettivo. Quando si lavora al Milan bisogna lavorare per il massimo traguardo, noi l’abbiamo fatto e dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare. L’anno prossimo partiremo da una buona base. Con la società c’è sempre un confronto aperto, ma una base solida ce l’abbiamo”.

Sulle parole di Conte: “Non commento le parole di Antonio, sta facendo un ottimo lavoro anche quest’anno. Vincere è una cosa straordinaria. Per una società di calcio in questo momento in Italia è fondamentale essere tra le prime 4 per giocare la Champions, soprattutto dal punto di vista economico per la società. Vedremo a fine anno dove siamo, finché la matematica non ci dà la certezza della Champions bisogna rimanere con i piedi per terra e lavorare. Dopo la Juve abbiamo il Sassuolo, che è sempre una trasferta scomoda, poi l’Atalanta in casa, il Genoa fuori e l’ultima col Cagliari. Servono 7 punti e vanno conquistati sul campo. Sappiamo che domani sarà difficile, cercheremo di fare un altro passettino”.

Su cosa servirà per vincere lo scudetto: “Parlare adesso di mercato non serve a niente. Sicuramente domani non potremo raggiungere l’obiettivo aritmeticamente, una volta che l’avremo fatto saremo anche più lucidi per valutare le cose. Adesso magari vedi le cose in maniera poco chiara perché sei preso da altre cose”.

Sulla Juventus: “La Juventus sta facendo molto bene sotto l’aspetto del gioco e anche della solidità, perché sono 3 partite che non prende gol. E speriamo che domani lo prenda. Adesso non dobbiamo pensare ai difensori o agli attaccanti, ma solo a fare risultato”.

Sull’importanza dell’eventuale vittoria: “Capisco tutto, ma io so solo una cosa: l’obiettivo è entrare tra le prime 4, poi faremo il massimo per arrivare secondi e se non ci riusciremo vuol dire che qualcuno avrà fatto meglio. Dobbiamo focalizzarci solo su quello. Mancano 7 punti, magari raggiungere l’obiettivo all’ultima giornata. In questo momento dobbiamo pensare tutti a questo”.

Sul futuro: “Parliamo dell’annata, delle situazioni che ci sono state, delle possibilità che ci sono l’anno prossimo. In questo momento parlare di mercato è anche poco rispettoso, abbiamo una rosa di ragazzi straordinari che hanno riportato il Milan a una posizione consona e che l’anno prossimo, in questo momento, potrebbe giocare la Champions. Quello che si legge sul prossimo anno non è vero. La società in estate ha lavorato bene e la rosa è molto competitiva, lo dicono i risultati”.

Sul calciomercato: “Nel calcio ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come Jashari, dove la società ha fatto un ottimo investimento per un giocatore di valore che, però, ha avuto un infortunio. Ma questo non vuol dire sia scarso, è normale che ha avuto difficoltà ma sarà importante per il Milan del futuro. Come è cresciuto anche De Winter o Athekame. Bisogna mixare le due cose e credo la società abbia fatto bene, poi tutto può essere migliorato”.

Su Yildiz: “Ha qualità importanti, ma in quel momento la Juve ha lavorato bene dalla base alla seconda squadra. Tanti giovani sono stati messi in prima squadra, altri sono stati venduti. Tutto sta nel lavoro al di sotto della prima squadra”

Sulle ambizioni del Milan: “Le aspettative devono essere quelle di poter vincere. Quando lavori in un grande club è normale puntare al massimo e se fai così ottiene il massimo che puoi fare, poi da lì è una buona base per il futuro. Ripeto: bisogna finire la stagione tra le prime 4”.

Su Pavlovic: “Pavlovic è un giocatore che è molto migliorato quest’anno e credo che in questo momento sia uno dei difensori più bravi che ci siano in Europa”

Su Leao: “Rafa non viene giudicato tecnicamente per quest’annata, se il giocatore è bravo rimane bravo e lui è uno di questi”