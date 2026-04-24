Gli Scudetti più combattuti e incerti di sempre

Il campionato con il coefficiente tattico più alto del pianeta, unito alla qualità dei campioni che negli anni ci hanno giocato, hanno portato inevitabilmente a corse allo Scudetto tra le più emozionanti di sempre. In questo articolo ci concentreremo sulle più importanti dal 2000 in poi.

L’incertezza e i capovolgimenti che hanno caratterizzato diversi anni di Serie A si è ripercossa anche sulle scommesse, lasciando tifosi e giocatori a bocca asciutta.

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Lazio vs Juventus 1999-2000

Il millennio si aprì immediatamente con una delle battaglie che verrà ricordata per sempre a Roma, sponda biancoceleste. La Juventus di Del Piero, Inzaghi e Zidane comincia l’ultima giornata di campionato con lo scudetto in tasca.

Sono due infatti i punti di vantaggio sulla Lazio, ma i bianconeri hanno gli scontri diretti a sfavore,avendo perso una partita e pareggiato l’altra.

I bianconeri si giocano il titolo a Perugia, sotto una pioggia torrenziale che non permette ai campioni bianconeri di giocare con la qualità eccezionale che caratterizzava il team guidato da Ancelotti.

La Lazio invece passeggia in casa con la Reggina e festeggia il secondo scudetto della sua storia di fronte ai propri tifosi.

Roma vs Juventus 2000-2001

“Te l’ho scucito dal petto” è la frase che i tifosi giallorossi amano usare per sbeffeggiare i laziali, dal momento che la vittoria del terzo Scudetto arriva proprio l’anno successivo al trionfo dei biancocelesti.

La Roma di Fabio Capello iniziava il campionato tra le favorite e in effetti, anche grazie all’acquisto di Gabriel Omar Batistuta, resta in testa alla classifica per la maggior parte del campionato.

Lo scontro diretto con la Juventus si gioca a 5 giornate dal termine, a Torino, con la Juve che va in vantaggio 2-0 dopo 6’, salvo essere recuperata da Nakata e Montella al 90’. Risultato fondamentale, che permetterà alla Roma di mantenere i 6 punti di vantaggio sui rivali.

La Città Eterna è in fermento, ma due pareggi consecutivi dei capitolini alla terzultima e penultima giornata permettono alla Juve di arrivare a 2 punti prima dell’ultimo turno di campionato.

Questo obbliga Totti e compagni a vincere in casa con il Parma. Nel frattempo la Juventus vince con l’Atalanta, completando il proprio compito.

Il campo dell’Olimpico viene invaso due volte durante la partita, rischiando che la partita venga sospesa. Il gol di Totti al 19’, quello di Montella in chiusura di primo tempo chiudono la pratica. La partita si attesta sul 3-1, con la città in festa e i tifosi che riempiono finalmente il campo.

Inter, Juve e Roma in tre punti 2001-2002

Il 5 maggio 2002 si gioca l’ultima giornata del campionato. L’Inter guida il campionato con 69 punti, Juventus dietro a 68 e Roma 67. Qualsiasi delle tre squadre poteva ancora portare a casa il Tricolore.

Tutte le partite si giocano nello stesso giorno. La Juve sfida l’Udinese, la Roma il Torino e l’Inter la Lazio.

I biancocelesti rappresentavano sicuramente l’ostacolo più fra tutte, ma un dettaglio non indifferente da tenere a mente è che Lazio e Inter erano e sono tutt’ora unite dal 1987 da uno storico gemellaggio. Questo, se unito al fantasma di un bis della Roma, faceva pronosticare una formalità più che una partita.

In 10 minuti la Juve si porta in vantaggio 2-0 e chiude la pratica, mentre la Roma fatica di più ma alla fine vince 1-0 col Toro. L’Inter si porta in vantaggio due volte con Vieri prima e Di Biagio poi, venendo raggiunta e poi definitivamente rimontata dalla Lazio. Il punteggio finale è di 4-2.

La classifica recita: Juventus 71, Roma 70, Inter 69.

I tifosi di fede nerazzurra sono increduli, parimenti a Torino. I bianconeri vincono con una rosa piena di campioni, il penultimo prima del digiuno che durerà fino a quando a Vinovo non arriverà un allenatore di nome Antonio Conte.

Napoli vs Inter 2024-2025

E proprio Antonio Conte ha raccolto la pesante eredità del Napoli del terzo scudetto e lo porta a un bis che ha dell’incredibile. Con uno Scott McTominay versione MVP, i ragazzi hanno avuto il merito di crederci sempre, nonostante dei risultati che sembravano condannare la squadra.

Ecco le ultime tre giornate di Serie A di entrambe le squadre.

36esima giornata:

Napoli, campione d’Italia:

Napoli – Genoa 1-1 (78 punti)

Parma – Napoli (79 punti)

Napoli – Cagliari (82 punti)

Inter:

Torino – Inter 0-2 (77 punti)

Inter – Lazio 2-2 (78 punti)

Como – Inter 0-2 (81 punti)

Un finale mozzafiato, con il Maradona che esplode dopo il gol di Lukaku e l’Inter si ferma ancora contro la Lazio e perde così, per un discusso pareggio, la chance di sorpasso sul Napoli. I partenopei vincono così il secondo scudetto di fila.