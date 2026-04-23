UFFICIALE – Serie A, anticipi e posticipi 36esima giornata. Napoli-Bologna si gioca di lunedì, i dettagli

È ufficiale: Napoli-Bologna si giocherà il giorno lunedì 11 maggio alle ore 20:45. A renderlo noto è la Lega Serie A, che ha diffuso le date degli anticipi e dei posticipi della giornata numero 36 del campionato. In questa per l’appunto, i partenopei sfideranno i felsinei al Maradona. Di seguito, il programma della giornata.

08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino – Sassuolo

09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari – Udinese

09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio – Inter

09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce – Juventus

10/05/2026 Domenica 12.30 Verona – Como

10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese – Pisa

10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina – Genoa

10/05/2026 Domenica 18.00 Parma – Roma

10/05/2026 Domenica 20.45 Milan – Atalanta

11/05/2026 Lunedì 20.45 NAPOLI-BOLOGNA