Tuttosport – Napoli-Alajbegovic, Manna attivo da mesi ma c’è anche la Roma. I dettagli

Giovanni Manna è sulle tracce di Kerim Alajbegovic, gioiellino del Salisburgo prossimo al ritorno al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Ds del Napoli si è mosso con largo anticipo, iniziando a seguire il bosniaco mesi fa. C’è però da battere la concorrenza della Roma, anch’essa facente parte alla corsa da diverso tempo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il gioiellino bosniaco, infatti, fa gola a diversi top club di Serie A. In particolare sulle sue tracce ci sono da mesi Napoli e Roma. D’altronde non potrebbe essere altrimenti per uno dei diciottenni più talentuosi del pianeta. Tecnica da funambolo abbinata a una progressione palla al piede micidiale che lo rendono davvero difficile da marcare. Ecco perché il Leverkusen ha già esercitato la recompra per riportarlo a casa dal Salisburgo. Un affare nel vero senso della parola: gli 8 milioni investiti dal Bayer, infatti, sono destinati a lievitare decisamente. Ora per strapparlo ai tedeschi ne servono 20. Una cifra che potrebbe aumentare dinanzi ad altre grandi prestazioni durante la rassegna iridata. Ecco perché le principali società di casa nostra stanno provando a giocare d’anticipo. Il primo a muoversi era stato Giovanni Manna, che è sulle tracce di Alajbegovic da mesi. Un diamante grezzo che ricorda a molti quel Kvaratskhelia che proprio a Napoli si è consacrato da top player. Chissà che la storia non possa ripetersi. Occhio però alla Roma che nelle ultime settimane ha intensificato il pressing, recuperando posizioni importanti come testimonia il summit di lunedì nella Capitale tra il ds giallorosso Ricky Massara col papà-agente Semin Alajbegovic e la regia di quel Miralem Pjanic, che proprio al fianco del giovane connazionale debutta nei panni di intermediario”.