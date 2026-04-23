Sportmediaset – Roma, come Ds piace anche Manna, ma De Laurentiis non vuole privarsene

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Sportmediaset, ha svelato una novità che potrebbe coinvolgere il futuro del Napoli. Secondo quanto da lui riportato infatti, la Roma starebbe pensando anche a Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo. I giallorossi probabilmente, rivoluzioneranno il proprio organigramma in estate. Tra le figure in bilico, c’è anche il Ds Ricky Massara, motivo per cui la società di sta guardando intorno. Piace Cristiano Giuntoli, ma tra i profili in corsa c’è anche quello di Manna, di cui però Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsene.

“Roma, non solo Cristiano Giuntoli. Piace molto il profilo di Giovanni Manna del Napoli. De Laurentiis non vorrebbe privarsene, ma qualsiasi decisione arriverà a fine stagione”.