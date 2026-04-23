Olivera: “Quarto scudetto più emozionante del terzo, l’abbiamo vinto noi e non perso l’Inter! In tre per un ruolo? Aumenta la competitività”

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della società. Qui, ha parlato dei suoi momenti in azzurro come il gol alla Salernitana e la vittoria del quarto scudetto, oltre alla competizione con Spinazzola e Gutierrez per una maglia da titolare. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Hai firmato con il Napoli a maggio del 2022, hai conseguito più di 100 presenze, ma quando hai sottoscritto pensavi che la tua avventura potesse essere così lunga? Quando ho firmato, ero molto felice. Tutti mi hanno accolto bene, dai compagni alla città. Sono felice di stare qua da quasi quattro anni, ho vissuto tanti momenti belli”.

“Napoli ha sempre avuto un ottimo rapporto con gli uruguaiani, come te lo spieghi? Napoli è molto simile al Sudamerica, perciò sembra che ogni uruguaiano si trovi bene. Dobbiamo ringraziare i tifosi del Napoli. Ne ricordi qualcuno? Qui Cavani fece molto bene, ma anche Gargano con cui ho avuto modo di parlare qualche mese fa”.

“Il primo gol con la maglia del Napoli fu contro la Cremonese, pronto un bis per domani? Vero, speriamo di poter replicare. Di quella partita ho buoni ricordi”.

“Il gol alla Salernitana? Ricordo tutto, dal giorno prima di giocare l’ambiente era incredibile. Lo stadio era pieno, poi finimmo per vincere la partita dopo. Questo era l’importante”.

“L’arrivo di Conte a Napoli? Lo conoscevo, per noi era una prova dopo l’anno prima in cui non abbiamo fatto bene. Con lui abbiamo fatto una grande stagione”.

“Il quarto scudetto più emozionante del terzo? Sì, l’anno scorso abbiamo lottato fino alla fine, si è deciso nelle ultime giornate e perciò fu più emozionante. Quando hai pensato che ce l’avreste fatta? Al gol di Lukaku nell’ultima partita. Lì sembrava che non mancasse più niente per vincere. Avete vinto voi lo scudetto o perso l’Inter? L’abbiamo vinto noi al 100%”.

“Parma e Lazio hanno fatto svanire il sogno scudetto… Noi eravamo convinti di vincere a Parma, abbiamo giocato bene ma quel gol al primo minuto ci ha massacrato. La sconfitta con la Lazio non è stata buona e lo sappiamo”.

“Cinque partite alla fine, siete pronti a tagliare il traguardo Champions? Sì, dobbiamo cambiare subito la testa. La Cremonese si gioca tanto, ma noi vogliamo rimanere sopra ed entrare tra le prime quattro”.

“Spinazzola, Gutierrez e te, più elementi ci sono e più si alza la competitività, giusto? Sì, sono d’accordo. Tutti sono buoni calciatori e si alza il livello. In allenamento devi lavorare ogni giorno per convincere il mister che meriti di giocare. Avendo tanti giocatori, possiamo ruotare la squadra. Gutierrez è un bravo ragazzo che è sempre stato disponibile ed anche un buonissimo calciatore. Speriamo di tenerlo qua per un paio d’anni”.

“Preferisci la difesa a 3 o a 4? Non cambia molto, è questione di sapersi abituare. Il mister sceglie, non ho problemi con la formazione”.

“La città? Qui si mangia molto bene, ma la gente è calda come noi. Queste cose le gode anche la mia famiglia”. “Mondiali? Ci arrivo bene, speriamo di giocare e arrivare con ritmo. Vogliamo fare un buon Mondiale”.

“Un messaggio ai tifosi? Non molliamo, dobbiamo lottare fino alla fine. Speriamo di arrivare il più sopra possibile, sempre sudando questa maglia”.