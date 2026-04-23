Nulla di positivo per Lucca e Lang: i due calciatori fanno presto ritorno a Napoli

Pagati dal Napoli all’incirca 70 milioni di euro in due nella precedente sessione di calciomercato estiva e mandati in prestito con diritto di riscatto a gennaio per via della loro prestazione sottotono, ritenuta deludente da parte della società e dei tifosi, Noa Lang e Lorenzo Lucca però non sono riusciti a dare il loro contributo al Galatasaray e al Nottingham Forest.

Come detto dal Corriere dello Sport, tutti e due I calciatori torneranno nella città del Vesuvio in estate, con il club napoletano che dovrà studiare bene cosa farsene e quale sarà il loro futuro, un piazzamento in una nuova squadra oppure, dato il loro costo elevato, trovare un modo per farli rientrare nel piano squadra.