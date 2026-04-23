Il Mattino – McTominay, il Mondiale può essere una vetrina per le estimatrici. Napoli pronto a blindarlo

Scott McTominay è diventato uno dei punti fermi del Napoli. Le sue prestazioni nelle ultime due stagioni, hanno permesso sia agli azzurri di vincere lo scudetto, sia alla Scozia di qualificarsi ai Mondiali. Può essere proprio questa vetrina ad attirare diverse estimatrici pronte a strapparlo. Dunque, bisognerà ragionare a lungo termine e blindarlo, per evitare uno scippo. Un’idea che è venuta anche al club, pronto a renderlo più centrale nel progetto. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“A questo punto, però, è necessario fare un pensierino anche a lungo termine. Perché le sue prestazioni al Mondiale potrebbero far aumentare ulteriormente il numero – già elevato – di estimatori tra i top club europei. Attualmente il suo accordo con il Napoli è di oltre 3 milioni di euro e prevede una scadenza nel 2028, ma le sirene tentatrici potrebbero iniziare a farsi sentire già nei prossimi mesi. Ecco perché il club intende blindarlo e renderlo ancora più centrale all’interno di un progetto nel quale è certamente protagonista anche per le stagioni che verranno”.