Il Mattino – Lukaku, allarme rientrato. Questa la data del suo ritorno a Napoli

Scritto da:
Elia Falco
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UFFICIALE - Lukaku torna in lista Champions! Prenderà il posto di un big

Allarme rientrato per Romelu Lukaku. Le notizie circolate dal Belgio di un possibile nuovo stop sono state smentite, e sono riconducibili ad una gestione diversa dei carichi di lavoro. Il belga, è rientrato lo scorso lunedì a Napoli per poi concordare un rientro nel paese natio, potendosi così concentrare maggiormente sul ritorno in campo. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino che cerchia la data del nuovo rientro agli ordini di Conte. Stando a quanto riportato, l’ex Chelsea tornerà a Napoli il 4 maggio.

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