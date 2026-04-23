Il Mattino – Hojlund, i 44 milioni allo United un investimento per il presente e per il futuro

Rasmus Hojlund è uno dei punti fermi del Napoli di questa stagione. E lo sarà anche in quelle che verranno a seguire. I 44 milioni di riscatto che verranno pagati al Manchester United saranno il primo passo: un investimento per il presente e per il futuro. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. “Alla fine di questo campionato il Napoli lo riscatterà dallo United per circa 44 milioni di euro andando a fare un investimento importante tanto per l’oggi quanto soprattutto per il domani. Certamente il mercato estivo potrebbe portare in azzurro anche un altro attaccante, ma Hojlund resta il punto di fermo del reparto offensivo anche in vista dei tanti impegni che ci saranno nella prossima stagione”.