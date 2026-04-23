Giampaolo in conferenza: “Napoli? Sarà difficilissima ma non guardiamo in faccia a nessuno”

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli. Di seguito, alcuni dei passaggi più significativi riportati da Tuttomercatoweb.

Come stanno Vardy e Collocolo?

“Collocolo in questa settimana ha fatto dei lavori con noi, lo convoco per farlo rientrare nell’ambiente della squadra. Thorsby ha fatto qualcosina ma è stato reinserito per dare fiducia e positività. Non ci sarà Vardy, che è più indietro. Vedremo settimana prossima”.

Dal suo arrivo Barbieri non è mai partito dal primo minuto. Questione tecnica o di problemi fisici?

“Si allena bene ed è sempre positivo, se non è sceso in campo dall’inizio è solo una scelta tecnica”.

Come affrontare una partita difficile come quella di domani, forse la più complicata di questa ultima parte di campionato?

“Non so se sarà la più difficile delle ultime cinque, anche le prossime lo saranno altrettanto. Come già detto nelle scorse settimane, non bisogna guardare in faccia l’avversario: conosciamo la qualità e i meriti del Napoli ed è chiaro che sono una squadra forte e di valore assoluto. La partita sarà difficilissima, ma ogni gara va sempre giocata: i ragazzi dovranno disputare mentalmente la partita giusta e dare tutto, facendo le cose nel miglior modo possibile. Al novantacinquesimo poi faremo le nostre valutazioni”.

Quanto conta il rientro di Maleh?

“Ha determinate caratteristiche e quando ha giocato ha fatto bene. Sono felice di avere più scelte, è un valore e una risorsa in più Tutti i calciatori da qui alla fine devono essere coinvolti per raggiungere l’obiettivo della Cremonese, che è al di sopra di tutto”.

Mettere troppi giocatori tendenti alla verticalità in campo contemporaneamente è un’esagerazione oppure serve a superare i momenti in cui la squadra rischia di essere troppo bloccata?

“Non è un’esagerazione, a me non piace che la squadra sia ingessata. Domani sarà diverso dalla partita con il Torino, a partire dal punto di vista tattico: il Napoli dà altri riferimenti, come ne davano altri il Bologna e il Parma. Ogni volta la partita va ricontestualizzata, e io scelgo in base a come voglio costruire la partita”.